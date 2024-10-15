Avcılar\'da Motosiklet Kazası

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AVCILAR'da ara sokaktan çıkan motosikletle caddede ilerleyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Tuncay Aslan, ara sokaktan çıkan motokurye Burak Önder'e çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Bu sırada market önünde temizlik yapan bir kişi yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.