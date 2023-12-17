Avcılar\'da motosikletli ile taksi arasında kavga çıktı

AVCILAR'da motosikletlinin taksi ile çarpışmasının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir motosikletli, taksi durağına yanaşmak isteyen taksiye çarptı. Hasarlı kazanın ardından motosikletli ile arkasında oturan kadın taksi durağındaki görevli ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

"SAĞA SOLA SALDIRIYORDU"

Kavgayı gören Behzat Bay, motosikletteki çiftin bir taksiye çarptıktan sonra duraktaki görevliye saldırdığını söyleyerek, "Kazanın ardından motosikletten inen kişi kendinde değildi. Bir anda küfürler savurmaya başladı. Tartışma ve kavga sırasında taksicinin eli bir yere çarptı ve gördüğüm kadarıyla 4 parmağı derinden kesildi. Ambulans çağırdım. Motosikletli bir türlü sakinleşmiyor sağa sola saldırıyordu. Polis arkadaşlarımız da gereken müdahaleyi yaptı" dedi.