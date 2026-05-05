Avcılar'da Mülakat Sistemi Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Mülakat Sistemi Tartışıldı

05.05.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar Belediye Meclisi'nde personel alımlarındaki mülakat sisteminin adaletsizliği gündeme geldi.

Avcılar Belediye Meclisinde, belediyeye personel alımlarında uygulanan mülakat sistemi gündeme geldi.

Avcılar Belediye Meclisi mayıs ayı birinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Mahmut Lökbaş, Avcılar Belediyesinin personel için alım açtığını söyledi.

Alımda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının arandığını belirten Lökbaş, "Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız başvuruyor. Örnek veriyorum, bir arkadaşımız 98 puan almış KPSS'den, bir arkadaşımız 55 puan almış. Avcılar Belediyesi de bu başvuruları alıp değerlendiriyor ve bunlar üzerinden mülakat yapıyor. Avcılar Belediyesi 55 puan almış KPSS'den o mühendisi, mimarı tutuyor birinci sıraya alıyor, 98 puan almış kişiyi işe almıyor." diye konuştu.

Lökbaş, puanlama üzerinde en son değerlendirilmesi gereken kişinin Avcılar Belediyesinde işe alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yüksek puan almış kişiyi de en son sıraya yazıyor, bu arkadaşlarımız işe giremiyor. Ben bunu sormak istiyorum, siz bunu biliyor musunuz? Avcılar Belediyesinde bunların neye göre yapıldığını biliyor musunuz? Bu konuda ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Mülakattaki arkadaşlar ne soruyorsa, o oradan sıfır puan alıyor ve işe alınmıyor. Lütfen, Avcılar Belediyesine personel alınırken burada beislere yol açmadan, tabii kişinin mülakatta yetersizliği olabilir ama bu denli bir puan düşüşünün olabileceğini düşünmüyorum."

CHP'li Meclis Üyesi Ufuk İnan da geçen günlerde bir memur alımının olduğunu belirterek, "Gerçekten KPSS puanı yüksek. Onun bir özel detayı da var. Bunu Mahmut Başkanıma da özelden anlatacağım. Bu arada mülakatı yapan bürokrat arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, çok titiz çalışmışlar. Genelde bunları mecliste konuşmayı sevmiyorum. Daha önce 1, 2 konuda da özel paylaşmıştık ve ortak müşterekte buluşmuştuk. Eminim bu bilgiyi Mahmut kardeşime aktarırsak o da çok memnun olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Sinan Gümüş ise alımlarda 70 puan şartı koyduklarını, bu puanın altında başarı sağlanamayacağını kaydetti.

Alımlarda özellikle mesleki tecrübe, deneyim ve çalışma süresi şartı olduğunu belirten Gümüş, "Kişinin 90 puan almış olması önemli değil, 71 puan, 70 alan bir insan da yeterli tecrübeye sahipse, deneyime sahipse ondan daha öne geçiyor, bu da bir kriterdi çünkü. Bizdeki alım kriterleri buydu. Bu kriterlere göre yorum yapmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Mülakat Sistemi Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:02:03. #7.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Mülakat Sistemi Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.