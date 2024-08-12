Avcılar'da otelin giriş katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak'taki 5 katlı otelin giriş katındaki odada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Oteldeki müşteriler tahliye edilirken, alevler diğer odalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
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