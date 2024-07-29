Avcılar'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Avcılar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 KF 9801 plakalı otomobil, sürücü ara sokaktan Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne girmeye çalıştığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu devrildi.

Kazada devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde ara sokaktan caddeye giren 34 KF 9801 plakalı otomobilin, caddede seyreden başka bir otomobilin çarpması sonucu devrilmesi yer alıyor.