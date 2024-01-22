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Avcılar'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir otomobile ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda trafik normale döndü.

Avcılar\'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
22.01.2024 - 10:47,
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AVCILAR'da  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce başka bir otomobile ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Evgin Mert Kayrak, 06 BDK 832 plakalı otomobili ile Beylikdüzü'nden Küçükçekmece yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce Osman Nuri Sevil yönetimindeki 34 LAP 189 plakalı servis minibüsüne ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada direk de devrildi. Kazada otomobildeki Gamze Akkoyun yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralıyı Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avcılar'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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