Avcılar'da havaya ateş açan 1 kişi ile polislere saldıran 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde etrafa ateş açıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli T.B'yi gözaltına almak istedi.
Bu sırada olay yerinde bulunan 4 kişi polisi engellemeye çalıştı. Şüpheliler, 1 polis memurunu kaldırım taşıyla başından, 2 polis memurunu da kolundan hafif yaraladı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Polise Saldırı: 5 Gözaltı - Son Dakika
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