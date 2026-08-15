Avcılar\'da Sahil Yangını Kontrol Altına Alındı

AVCILAR sahilde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde sahilde bulunan ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, ağaç ve çalılıkları sardı. Sahilde dolaşanların korku ile izlediği yangın nedeniyle itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.