Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

Avcılar\'da silahlı kavga: 1 yaralı

Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya müdahale etti ancak taraflar tekrar olay yerine gelerek kavgaya devam etti. Kavga sırasında A.İ. isimli kişi silahla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

12.02.2024 00:11
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Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri grubu dağıttıktan sonra, taraflar tekrar olay yerine geldi.

Buradaki kavgada A.İ. silahla yaralandı. Yaralı, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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Faruk Nafiz, Avcılar, Kavga, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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