Avcılar\'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Avcılar'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ambarlı sahilindeki eğlence mekanına gelen 2 saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

3 kişi yaralanırken işletme sahibi Hüseyin Taş, kaçan saldırganları kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında silahla vurulan Hüseyin Taş, yaşamını yitirdi.

Zanlılardan B.K. kısa sürede yakalanırken, yaralılar Celal T, Ayhan K. ve Burhan K'nin tedavileri sürüyor.