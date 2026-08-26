AVCILAR'da Skuter Hırsızlığı - Son Dakika
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AVCILAR'da Skuter Hırsızlığı

AVCILAR\'da Skuter Hırsızlığı
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AVCILAR'da bir kişi, kaldırımda park edilen skuter’i çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri mevcut.

AVCILAR'da kaldırımda park edilen skuter 1 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, skuter sahibi şüphelinin yakalanmasını istiyor.

Hırsızlık, Salı günü saat 04.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Akkuzu Sokak'ta meydana geldi. Sırt çantalı bir kişi saat 01.00 sıralarında yaya olarak sokaktan geçtikten 3 saat sonra sokağa dönerek skuterin yanına gitti. Birkaç dakika içerisinde skureri bulunduğu yerden çalan şüpheli sokaktan uzaklaştı. Piyasa değerinin bin 500 avro olduğu öğrenilen skuterin kısa süre önce alındığı öğrenildi. Skuterinin çalındığını sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek fark eden skuter sahibi şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AVCILAR'da Skuter Hırsızlığı - Son Dakika

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