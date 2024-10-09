Avcılar\'da Şoför Fenalaştı

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AVCILAR'da İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaştı. Şoförün otobüsü durağa yakınlaştırması üzerine yolcular indi. Şoför ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar D-100 yan yol Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, saat 09.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki ilk duraktan hareket eden 34 HO 1857 plakalı İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaştı. Şoför fenalaşması üzerine otobüsü Şükrübey Metrobüs Durağına yanaştırdı. Durumu fark eden yolcular araçtan inmeye başladı. Yolcular arsında bulunan bir sağlık görevlisi ise şoföre müdahale etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yakınlarda iş yeri bulunan Serdar Dalmış, "Otobüsün durağa yanaşarak yolcuların panik içerisinde indiklerini gördüm. Kaza olduğunu sandım. Şoförün fenalaştığını anlayınca ambulans çağırdık. Kısa sürede ters yönden geldiler. Umarım sağlık durumu iyidir" dedi.