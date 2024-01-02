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Avcılar'da Sokak Kavgasında Bir Kişi Tabancayla Yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da Sokak Kavgasında Bir Kişi Tabancayla Yaralandı

Avcılar'da meydana gelen sokak kavgasında, bir kişi tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

02.01.2024 - 22:42,
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AVCILAR'da sokakta çıkan kavgada, bir kişi tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta üç kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, İshak Z., bacağından vurularak yaralandı. Yaralı İshak Z., Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İshak Z.'nin sokak ortasında bacağından vurularak yaralandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar\'da Sokak Kavgasında Bir Kişi Tabancayla Yaralandı
Kaynak: DHA
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Avcılar, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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