Avcılar'da Tehlikeli Yolculuk: Ağır Hasarlı Otomobilden Ayağını Sarkan Sürücü - Son Dakika
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Avcılar'da Tehlikeli Yolculuk: Ağır Hasarlı Otomobilden Ayağını Sarkan Sürücü

Avcılar'da bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıkarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Kapıları sökülmüş olan otomobilden sol ayağını dışarıya sarkıtarak ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

11.02.2024 09:48
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AVCILAR'da sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Tahtakale mevkiinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kilometrelerce ilerleyen sürücü, kapıları sökülmüş otomobilden sol ayağını da dışarıya sarkıttı. Ayağını sürterek yolculuk yapmaya devam eden sürücü, hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Avcılar\'da Tehlikeli Yolculuk: Ağır Hasarlı Otomobilden Ayağını Sarkan Sürücü
Kaynak: DHA

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