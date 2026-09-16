Avcılar'da THY servisi otomobile çarpıp duvara girdi, 11 yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da THY servisi otomobile çarpıp duvara girdi, 11 yaralı

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Avcılar'da THY personelini taşıyan servis minibüsünün D-100 kara yolunda otomobile çarparak bir iş yerinin duvarına girdiği kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle D-100 kara yolu trafiğe kapandı.

Avcılar'da servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LUZ 941 plakalı Türk Hava Yolları (THY) personelini taşıyan servis minibüsü, D-100 kara yolu Edirne istikameti Mustafa Kemal Paşa Mahallesi mevkisinde aynı istikamette ilerleyen 34 MC 4328 plakalı otomobile çarptı.

Minibüs, daha sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapandı.

Kaynak: AA
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