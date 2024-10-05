Avcılar’da Trafik Kazası: 1 Ölü

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Avcılar'da yabancı uyruklu şüphelinin bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Yabancı uyruklu sürücü N.D'nin Cihangir Mahallesi'nde dün çaldığı araçla yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen 14 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırın Y.E. yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S. ve Y.A'nın ise hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Olay

Yabancı uyruklu sürücü N.D. (36), dün Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bayiden çaldığı araçla, yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.

Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.E. ve Y.A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakalamış, olayda 14 araçta hasar oluşmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarpmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.