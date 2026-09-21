Avcılar'da yanan otomobili yunus polisi önce tüp, ardından su tankeriyle söndürdü - Son Dakika
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Avcılar'da yanan otomobili yunus polisi önce tüp, ardından su tankeriyle söndürdü

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Avcılar\'da yanan otomobili yunus polisi önce tüp, ardından su tankeriyle söndürdü
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Avcılar'da D-100 yan yolda seyir halindeki otomobil yanmaya başladı; devriye gezen yunus polisleri yangın tüpüyle müdahale etti, alevler yoldan geçen su tankeriyle söndürüldü. İtfaiye soğutma yaparken sürücü, otomobildeki kırmızı işaret nedeniyle yan yola girdiğini söyledi.

AVCILAR'da D-100 yan yolda ilerlerken yanmaya başlayan otomobile, devriye görevi yapan yunus polisleri önce yangın tüpü kullanarak, ardından yoldan geçen su tankeri ile müdahale etti. Polisin söndürdüğü yangının ardından gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında D-100 yan yolda seyir halindeki otomobilde çıktı. Küçükçekmece'den Avcılar yönüne ilerleyen İbrahim Karakeçili yönetimindeki 34 FNP 142 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi. Sürücü bunun üzerine Gümüşpala Mahallesi'ndeki İskeçe Caddesi'ne yöneldi. Burada duran sürücü, otomobilden ayrıldı. O sırada yanan otomobili fark eden ve bölgede devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus polisleri, yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak, bu çaba yetersiz kaldı.

SU TANKERİNİ DURDURDU

Polisler, bu sırada gelen su tankerini görünce hemen onu durdurarak, hortumu alıp otomobili saran alevleri kısa sürede söndürdü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Otomobilin sürücüsü İbrahim Karakeçili, "Avcılar yönüne gidiyordum. Otomobildeki ekranda kırmızı işaret görünce hemen D-100 yan yoldan buraya girdim. Polisler, çevredekiler, itfaiye herkes söndürmek için seferber oldu. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kaynak: DHA
GüvenlikİtfaiyeAvcılarOlaylarGüncelSon Dakika

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