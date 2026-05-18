Avcılar'da Yangın: Komşular Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
Avcılar'da Yangın: Komşular Facianın Eşiğinden Döndü

18.05.2026 11:06
Avcılar'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangın, komşunun müdahalesiyle söndürüldü.

AVCILAR'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin kapısına bırakılan eşyalar yandı. Alevler doğal gaz saatine sıçrarken, apartmanın girişindeki vanayı kapatan komşu olası faciayı önledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün öğleden sonra Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Daire önünde bulunan eşyalar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, kapının hemen yanında bulunan doğal gaz hattı ve sayacına ulaştı. Binada yaşayanlar yoğun duman nedeniyle panik yaşarken, bir komşu doğal gaz vanasını kapatarak olası faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında doğal gaz sayacı zarar gördü. Ev sahibinin İstanbul dışında olduğu öğrenilirken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri telefonla ulaştıkları ev sahibinin bilgisi dahilinde dairede hasar olup olmadığını kontrol etti. Merdivenli araçla pencereden girilen evde herhangi bir zarar oluşmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'KOMŞULARIN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ'

Komşu Çetin Surat, "Ne olduğunu anlayamadık. Kapıyı açtık, alevler vardı. Komşuların müdahalesiyle yangın söndürüldü" dedi.

Kaynak: DHA

