Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan 4 katlı binanın yıkımı için anlaşılan firmanın çalışanları, geri dönüşüm için kullanılacak panjurları sökmeye başladı. Çalışmalar sırasında önlem almayan işçiler, binanın üçüncü katındaki daireden söktükleri panjurları sokağa attı. Yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşması üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri yıkım firmasına 15 bin lira ceza yazdı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Yıkımcıya Ceza - Son Dakika
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