Avcılar\'da Yıkımcıya Ceza

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada yıkım için anlaşılan firmanın çalışanları, geri dönüşüm için sökülen panjurları binadan aşağı attı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yıkım firmasına 15 bin lira ceza yazdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan 4 katlı binanın yıkımı için anlaşılan firmanın çalışanları, geri dönüşüm için kullanılacak panjurları sökmeye başladı. Çalışmalar sırasında önlem almayan işçiler, binanın üçüncü katındaki daireden söktükleri panjurları sokağa attı. Yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşması üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri yıkım firmasına 15 bin lira ceza yazdı.