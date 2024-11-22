Avcılar'da Zabıta ile Esnaf Arasında Arbede - Son Dakika
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Avcılar'da Zabıta ile Esnaf Arasında Arbede

Avcılar\'da Zabıta ile Esnaf Arasında Arbede

Avcılar'da zabıta ekipleri, kaldırımlarda yürüyüşü engelleyen eşyaları toplarken iş yeri sahipleri ile gerginlik yaşandı. Zabıta, yasak olan eşyaları kamyonete yüklerken esnaf sandalyelerine el konulmasına tepki gösterdi.

22.11.2024 10:25  Güncelleme: 10:34
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AVCILAR'da yayaların kaldırımda rahat yürümesini engelleyen ve iş yerleri önündeki alanda araç park edilmemesi için 'duba' gibi bırakılan çeşitli eşyalar zabıta ekiplerince toplandı. İş yerlerinin önünde konulan sandalyeye el konulmasına öfkelenen esnafla zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda rahat yürüyemediklerini ve çoğu yerde caddede araçlarının park edilmesine izin verilmediğine dair şikayetler üzerine harekete geçti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden istenen trafik ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle Mustafa Kemal Paşa ve Üniversite Mahallesi'nde denetim yapıldı. Kaldırımlarda bulunan palet, reklam panoları, flama, bayrak, lastik veya masa sandalye gibi eşyalar zabıtalar tarafından tek tek toplanarak, kamyonete konuldu. İstiklal Caddesi'nde iş yerinin önünde kaldırıma konulan iki plastik sandalyelerine el konulan esnaf aracın arkasından sandalyeleri almaya çalıştı. Ancak zabıta memurları karşı çıkınca arbede yaşandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Zabıta ile Esnaf Arasında Arbede - Son Dakika

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