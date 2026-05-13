Avcılar\'da skuterdan düşerek ağır yaralanan belediye işçisi hayatını kaybetti

13.05.2026 09:36  Güncelleme: 09:37
Avcılar'da kullandığı skuterin kontrolünü kaybederek yere düşen ve başını beton zemine çarparak ağır yaralanan belediye işçisi Aydın Yaldız (39), tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

15 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaza, 29 Nisan Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Ambarlı Meydanı'nda, trafiğe kapalı alanda meydana geldi. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak görev yapan, evli ve 1 çocuk babası Aydın Yaldız, kullandığı skuterin kontrolünü kaybetti. Savrularak yere düşen Yaldız, başını beton zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yaldız, yoğun bakımda süren 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın Yaldız'ın cenazesi, Ambarlı Mahallesi'ndeki Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ile Yaldız'ın mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde trafiğe kapalı alanda hızla ilerleyen Yaldız'ın düşerek başını zemine çarptıktan sonra hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. Kazaya tanık olan Ali Akçıkrık, "Hızla geldi, bir anda düştüğünü gördük. Hemen ambulans çağırdık. Günler sonra vefat ettiğini duyduk" dedi.

Kaynak: DHA

