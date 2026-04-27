AVGYO 2022 Yılı Finansal Raporunu Açıkladı

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO), 2022 yılına ait konsolide finansal raporunu yayımladı. Şirketin toplam varlıkları 657,3 milyon TL, özkaynakları ise 641,1 milyon TL olarak kaydedildi. Net dönem karı 218,6 milyon TL olurken, geçen yıl aynı dönemde 31 milyon TL kar elde edilmişti. Hasılat 21 milyon TL'den 10,1 milyon TL'ye yükseldi. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerindeki artış ve kira gelirleri karlılığı destekledi. Şirketin nakit ve nakit benzerleri 2,2 milyon TL'ye ulaştı.