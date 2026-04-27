AVGYO 2023 İlk Çeyrek Finansal Raporunu Açıkladı

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO), 2023 yılı ilk çeyrek finansal raporunu yayımladı. Şirketin konsolide net dönem zararı 1.280.949 TL olurken, önceki yılın aynı döneminde 1.485.628 TL kar elde edilmişti. Hasılat 5.545.868 TL'ye yükselirken, esas faaliyet zararı 1.275.399 TL olarak gerçekleşti. Toplam özkaynaklar 654.352.599 TL'ye ulaştı. Nakit ve nakit benzerleri 2.124.291 TL seviyesinde bulunuyor.
