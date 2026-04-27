AVGYO 2023 İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO), 2023 yılı ilk yarı finansal tablolarını açıkladı. Şirket, 1 Ocak - 30 Haziran 2023 döneminde 623.064 TL net kar elde ederken, geçen yılın aynı döneminde 1.790.368 TL zarar etmişti. Hasılat 6,58 milyon TL'ye yükselirken, brüt kar 6,28 milyon TL olarak gerçekleşti. Esas faaliyet karı 623 bin TL olurken, diğer kapsamlı gider 400 bin TL ile toplam kapsamlı gelir 222.905 TL oldu. Şirketin nakit ve nakit benzerleri 18 milyon TL'ye ulaşırken, toplam varlıklar 511,86 milyon TL, özkaynaklar ise 494,99 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.