AVGYO Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu Yayınlandı

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO), 14 Mart 2023 tarihinde Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu yayınladı. 2022 yıllık konsolide verilere göre, şirketin esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkeleri'ne aykırı faaliyet veya imtiyaz bulunmamaktadır. Uygun olmayan gelir oranı %0,63 olarak hesaplanırken, uygun olmayan varlıklar 72.069.792 TL, uygun olmayan borçlar ise 16.594.302 TL olarak belirtilmiştir.

Şirketin uygun olmayan gelirleri arasında katılım esaslı olmayan finans sektörü faaliyetlerinden 935.305 TL gelir yer alırken, toplam gelirler 244.058.943 TL olarak kaydedilmiştir. Uygun olmayan varlıkların büyük kısmını nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Uygun olmayan borçlar ise kısa ve uzun vadeli borçlanmalardan oluşmaktadır.