AVİYAP Beşinci Toplantısını Berlin'de Gerçekleştirdi
AVİYAP Beşinci Toplantısını Berlin'de Gerçekleştirdi

AVİYAP Beşinci Toplantısını Berlin\'de Gerçekleştirdi
14.04.2026 00:23
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen toplantıda, afet yönetimi ve STK işbirliği ele alındı.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa İnsani Yardım Platformu (AVİYAP) beşinci toplantısını Berlin'de düzenledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, WEFA Genel Müdürü Bayram Numan Köksal ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Büyükelçi Turan, Türkiye'nin afetlere müdahale ve risk azaltma konusundaki rolüne değinerek kamu ile sivil toplum arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

WEFA Genel Başkanı Aydın da AVİYAP'ın Avrupa'daki Türk diaspora kuruluşlarını ortak bir koordinasyon mekanizması altında buluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Aydın, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim faaliyetlerinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin platformun öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca afet yönetimi, kriz koordinasyonu ve insani yardım alanlarında ortak hareket kabiliyetinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

STK temsilcilerinin de sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiği toplantıda özellikle kurumlar arası hızlı iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesi, ortak eğitim ve tatbikatların artırılması ile sürdürülebilir veri paylaşımının önemine değinildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AVİYAP Beşinci Toplantısını Berlin'de Gerçekleştirdi - Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
SON DAKİKA: AVİYAP Beşinci Toplantısını Berlin'de Gerçekleştirdi - Son Dakika
