AVM\'de merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan 4 yaşındaki Eslem O.'nun parmağı koptu.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl'ün Osmaniye Mahallesindeki bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle yürüyen merdivenden inen Eslem O.'nun eli mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan küçük çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da özel bir hastaneye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.