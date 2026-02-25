AVM'de Motosikletle Rahatsızlık: 6 Bin 457 Lira Ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kafeteryanın bahçe bölümüne motosikletiyle girerek müşterileri rahatsız eden sürücüye 6 bin 457 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin motosikletiyle AVM içerisindeki kafeteryanın açık alanına girdiği ve bağırarak çevredekileri rahatsız ettiği görüldü.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan ekipler, motosiklet sürücüsünün kimliğini belirledi.

Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, hakkında 4 ayrı maddeden toplam 6 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.