Avn'dan Macron'a Dahiye İçin Müdahale Çağrısı

05.03.2026 20:33
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron'dan İsrail'in Dahiye'yi hedef almaması için müdahale istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef almaması için müdahalede bulunmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Dahiye sakinlerine yönelik tehditlerine değinerek bölgenin hedef alınmaması için Fransa'nın devreye girmesini talep etti.

Görüşmede Avn ayrıca, ateşkesin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çaba gösterilmesini istedi.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki yüz binlerce insanın yaşadığı Dahiye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın yoğun varlık gösterdiği Dahiye bölgesine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların ise 638'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

