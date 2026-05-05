Avn: Müzakere Süreci Tek Yol
05.05.2026 18:30
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, savaşı sona erdirmek için müzakere sürecini sürdüreceklerini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, "savaşı sona erdirme" çabalarını sürdürdüklerini belirterek, "Savaş dahil diğer tüm seçeneklerin tükenmesinin ardından müzakere süreci elimizde kalan tek yoldur" dedi.

Avn, ülkenin güneyindeki bölgelerden gelen bir heyeti, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Güneyde ateşkese rağmen İsrail saldırılarına maruz kalan bölgelerde durumun tüm ülkeyi etkilediğine işaret eden Avn, "Güney yorulduğunda bunun yansıması tüm Lübnan'a olur. Artık güneyin ve onunla birlikte tüm Lübnan'ın rahatlama zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"Herkesi etkileyen savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarımız sürüyor. Hedefimiz geçici değil, kalıcı bir barışın sağlanmasıdır." diyen Avn, "Yaptıklarım tüm Lübnanlıların yararınadır, herhangi bir kesime yönelik değildir. Savaş dahil diğer tüm seçeneklerin tükenmesinin ardından müzakere süreci elimizde kalan tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ordusunun güneyde yeniden tam yetkiyle görev almasının önemine dikkati çeken Avn, şunları kaydetti:

"Lübnanlılar, ordunun güneyde bulunmadığı dönemlerde çok acı çekti. Artık ordunun geri dönerek tüm görevlerini üstlenmesinin ve güneyde güvenliğin tek sorumlusu olmasının zamanı gelmiştir.".

Ordu ve güvenlik kurumlarına destek çağrısında bulunan Avn, aksi durumda kaybın tüm ülkeyi etkileyeceğini ifade etti.

Avn, ayrıca mezhepsel ve dini gerilimleri körüklemeye yönelik girişimlerin başarısız olacağını belirterek, iç barışın "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

