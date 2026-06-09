Avn ve Macron'dan Lübnan-İsrail Müzakereleri Değerlendirmesi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD arabuluculuğunda İsrail'le yürütülen müzakerelerin seyrini ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn ile Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki genel durumun yanı sıra "askeri gerilimin sona erdirilmesi, Lübnan topraklarında yeniden sükunet ve istikrarın sağlanması amacıyla" ABD arabuluculuğundan yürütülen Lübnan-İsrail müzakerelerinin seyri değerlendirildi.

Macron, Fransa'nın her alanda Lübnan ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Avn ise Fransa'nın ülkesinin içinden geçtiği zorlu süreçte Lübnan'a ve Lübnan halkına verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.