Avn ve Temim'den Lübnan Üzerine Görüşme

21.04.2026 18:01
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Katar Emiri Temim ile ateşkes ve Lübnan gelişmelerini ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile İsrail'le sağlanan 10 günlük ateşkesi ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Katar Emiri Temim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, İsrail'le sağlanan 10 günlük ateşkesin ardından Lübnan'la ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri'nin Lübnan'a desteklerinin altını çizerek, ülkeye yönelik askeri saldırıları durdurmak amacıyla İsrail'le yürütülen ikili müzakereler başta olmak üzere askeri tansiyonu düşürecek her çabayı desteklerini teyit ettiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve oralarda Lübnan ordusunun konuşlandırılması yönünde sarf edilen çabalara desteklerinin dile getiren Şeyh Temim, Katar olarak Lübnan halkının yanında durdukları ve yardımlarda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn da ülkesine destekleri için Katar Emiri Temim'e teşekkür etti.

Liderler, Lübnan'daki gelişmelerin takibi için aralarındaki iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

İsrail ile Lübnan arasındaki 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

