Avramopoulos'a Yolsuzluk Gözaltı Kararı

Yunan siyasetçi Dimitris Avramopulos hakkında, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk skandalına karışmış olabileceği gerekçesiyle Belçika'da gözaltı kararı çıktığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre Belçika yargısı, AP bağlantılı yolsuzluk skandalına karışmış olabileceği gerekçesiyle Yunan siyasetçi Avramopoulos hakkında gözaltı kararı aldı.

Karar, Yunan makamlarına ve Atina Başsavcılığına iletildi.

Avramopulos, avukatıyla birlikte savcılığa giderek karar hakkında bilgi aldı. Halen Yunanistan Parlamentosu'nda milletvekili olan Avramopulos'un gözaltına alınabilmesi için öncelikle yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

Soruşturma, Avramopulos'un 2019 yılından itibaren yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyla yürüttüğü çalışmaları kapsıyor.

Avramopulos ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, söz konusu çalışmadan 75 bin avro gelir elde ettiğini ve bu geliri vergi beyannamesinde bildirdiğini savundu.

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalı, dönemin AP Başkan Yardımcısı ve Yunan milletvekili Eva Kaili'nin 2022 yılında Brüksel'de Belçika polisi tarafından gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti. Soruşturmada adı geçen AP milletvekilleri ve çalışanları, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak bazı ülkeler adına AP'nin ekonomik ve siyasi karar alma süreçlerini etkilemekle suçlanmıştı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmişti.