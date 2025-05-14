Avrasya Tüneli\'nde Kamyonet Kazası

AVRASYA Tüneli'nden Avrupa Yakasına seyir halinde olan kamyonet şoförü, yükseklik sınırının bulunduğu uyarı tabelasına çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçük Ayasofya Mahallesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Avrupa Yakası'ndan tünele giriş yapan kamyonetin şoförü, yükseklik sınırının bulunduğu uyarı tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden çıkarken, levhada hasar oluştu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden başka bir sürücü 'Nasıl geçeceksin oradan? Mantıksız iş' diyerek tepki gösterdi.