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Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Taraftar Yolculuğu - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Taraftar Yolculuğu

AVRASYA Tüneli'nde seyahat eden bir grup taraftar, araçların camlarından sarkarak tehlikeli bir şekilde tezahürat yapınca trafiği tehlikeye attı. Olay, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avrasya Tüneli\'nde Tehlikeli Taraftar Yolculuğu
22.01.2024 - 10:02,
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AVRASYA Tüneli'nde araçların camlarından sarkarak tezahürat yapan taraftarlar, tehlikeye davetiye çıkardı. Taraftarların tehlikeli yolculuğu bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Üzerlerinde formalarıyla bindikleri araçların camlarından sarkarak seyahat eden bir grup taraftar, trafiği tehlikeye attı. Taraftarların Avrasya Tüneli'ndeki tehlikeli yolculukları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde formalı gençlerin araçların camlarından sarkarak ve atkı sallayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yer alıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Taraftar Yolculuğu - Son Dakika
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