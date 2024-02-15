Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen araştırmada, Avrupalı sosyal medya fenomenlerinin yüzde 97'sinin paylaşımlarında reklam yaptığı ancak bunlardan yalnızca beşte birinin düzenli olarak bunu belirttiği tespit edildi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, araştırma kapsamında 22 üye ülke ile Norveç ve İzlanda'daki 576 sosyal medya fenomeninin AB tüketici yasalarına uyup uymadığını belirlemek amacıyla Instagram, Facebook, TikTok, X, Snapchat, Twitch ve Youtube paylaşımları incelendi.
Araştırma sonuçlarına göre, fenomenlerin yüzde 97'si paylaşımlarında bir firma veya markanın reklamını yapıyor ve bunların yalnızca beşte biri düzenli olarak bunu açıkça belirtiyor.
Araştırma kapsamında incelenen doğrulanmış sosyal medya hesabına sahip fenomenlerin yüzde 78'inin ticari faaliyet yürüterek gelir elde ettiği belirlenirken, bunların yalnızca yüzde 36'sının vergi mükellefi olduğu saptandı.
Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarında ticari içerik olduğunu açıkça belirtmek için belirlenen "ücretli ortaklık" etiketi (hashtag) yerine, "işbirliği", "ortaklık", "markaya teşekkür" gibi ifadeler tercih ettiği aktarıldı.
AB Komisyonu, sosyal medyada "adil ticari faaliyet" için konuya ilişkin mevzuat hazırlanmasına yönelik değerlendirmelerin yapılacağını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Avrupa Birliği Araştırmasına Göre Sosyal Medya Fenomenlerinin Yüzde 97'si Reklam Yapıyor - Son Dakika
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