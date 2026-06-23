Avrupa Birliği'nde Güç Birliği Çağrısı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupalılar olarak güçlerini birleştirmeleri gerektiğini belirtti.

Pistorius, Berlin'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Avrupa güvenlik, ekonomi ve dış politika alanlarında karşı karşıya olduğu risklerle ancak birlikte hareket etmesi durumunda başa çıkabilir." dedi.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunların ulusal düzeyde çözülemeyeceğini vurgulayan Pistorius, "Avrupalılar olarak güçlerimizi birleştirmeliyiz. Bunu henüz yeterince yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pistorius, bu kapsamda tedarik zincirlerinin güvence altına alınması, kritik ham maddelere erişim ve ortak dış politika konusunda daha güçlü bir Avrupa yaklaşımına ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Ukrayna savaşının başlamasına kadar Almanya ve Avrupa'nın birçok ülkesinde "dayanıklılık" kavramının savunma, ekonomi ve siyaset alanlarında yeterince önemsenmediğini ifade eden Pistorius, ülkesinin de bu konuda geç harekete geçtiğini söyledi.

Son 4 yılda Almanya'nın dayanıklılık kapasitesini artırma konusunda önemli ilerleme kaydettiğini dile getiren Pistorius, "İş dünyasının, toplumun, siyasetin ve kamu yönetiminin ciddi kriz dönemlerinde neler başarabileceğini etkileyici biçimde gördük." dedi.

Dünya genelindeki tehdit algısının değiştiğine işaret eden Pistorius, Avrupa'nın yeniden gerçek ve somut askeri tehditlerle karşı karşıya kalması halinde savunma alanında hızlı ve ortak yatırımlar yapılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Pistorius, "Bunun olacağını biliyorsak ve buna hazırlanmamız gerekiyorsa, aynı zamanda Amerikalıları da yanımızda tutmak istiyorsak, Almanya ve Avrupa güvenlik politikası açısından daha bağımsız hale gelmelidir." dedi.

Avrupa'nın sadece dış gelişmelere ve ABD'den gelen açıklamalara tepki vermekle yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Pistorius, Avrupalı ülkelerin kendi güçlerine odaklanarak daha fazla egemenlik ve bağımsızlık kazanması gerektiğini kaydetti.

Dijital egemenliğin bu sürecin önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Pistorius, Avrupa'nın kritik alanlarda dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini belirtti. Pistorius, "Amerikan sistemiyle çalışmayan bir kredi kartı bulmaya çalışın, bulamazsınız. Bu, son 30 yılda kendimizi soktuğumuz durumun küçük bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, ekonomik verimliliğin tek başına yeterli bir ölçüt olmadığını, güvenlik, dayanıklılık ve stratejik bağımsızlığın da Avrupa'nın gelecekteki politikalarında belirleyici olması gerektiğini sözlerine ekledi.