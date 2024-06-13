Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisini düşürmesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin azalmasıyla düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,31 değer kaybederek 516,04 puana geriledi. Otomotiv sektörü hisselerindeki düşüş yüzde 2,3'ü buldu.

13.06.2024 19:39
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Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,31 değer kaybıyla 516,04 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 8.163,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,99 gerileyerek 7.708,02 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,96 değer kaybıyla 18.265,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,18 azalarak 33.609,85 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,59 azalarak 1,074 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesini olumsuz karşıladı.

Stoxx Europe 600'de yer alan bütün sektörler kayıp yaşarken, otomotiv sektörü hisselerinde düşüş yüzde 2,3'ü buldu.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda mart ayına göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 azaldı.

Kaynak: AA

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