Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Düşüşte

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Orta Doğu'daki belirsizlikler Avrupa borsalarında düşüşe neden oldu, DAX ve CAC endeksleri geriledi.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da barış görüşmelerine ilişkin belirsizliğin etkisiyle işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kaybıyla 659,24 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 düşerek 26.299,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalarak 8.650,56, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 gerileyerek 53.693,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederek 10.772,67 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,153 seviyesini gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışına odaklanırken, ABD ile İran arasındaki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlere ilişkin belirsizlik sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtmişti.

İran yönetimi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını vermişti.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre sabit kalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

İngiltere ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika

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