Avrupa borsaları ECB sonrası yükseldi, Stoxx Europe 600 649,11 puana çıktı - Son Dakika
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Avrupa borsaları ECB sonrası yükseldi, Stoxx Europe 600 649,11 puana çıktı

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Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı; kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 artışla 649,11 puana çıktı. Şirketlerin açıkladığı olumlu finansal sonuçlar ve ECB'nin faizleri sabit tutması alıcılı seyri destekledi.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 değer kazanarak 649,11 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artarak 10.722,07, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,31 yükselerek 26.039,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 kazançla 7.970 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 artışla 50.002,36 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,117 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, şirketlerin açıkladığı olumlu finansal sonuçlar ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faizleri sabit tutmasının ardından alıcılı seyir izlendi.

ABD ile İran arasında barış görüşmelerine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanacağı beklentisiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi??????? de piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararından sadece birkaç saat önce görevinden erken ayrılacağını açıkladı.

Normal şartlarda görev süresi ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağı duyuruldu.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 0,6 puan düşüşle 96,9 puana indi.

Kaynak: AA
EkonomiFinansGüncelSon Dakika

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