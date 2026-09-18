Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı, Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 geriledi - Son Dakika
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı, Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 geriledi

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Avrupa borsaları jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararlarının etkisiyle günü düşüşle kapattı. Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 azalarak 635,45 puana gerilerken, kar beklentilerini düşüren Volkswagen'in hisseleri yaklaşık yüzde 5,6 değer kaybetti.

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki jeopolitik riskler, enerji maliyetleri ve merkez bankalarının faiz kararlarının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 azalarak 635,45 puana geriledi.

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin borsalarında da satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 gerileyerek 10.659,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 azalışla 8.065,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,60 kayıpla 51.545,25 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise günü yüzde 1,60 azalışla 25.304,06 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.45 itibarıyla değişmeyerek 1,147 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilim ile petrol ve gaz tedarikine ilişkin endişelerin yatırımcıların temkinli kalmasına yol açtığını belirterek, yüksek seviyesini koruyan petrol fiyatlarının enflasyon riskini canlı tutmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu durumun tahvil piyasalarında getirilerin yeniden yükselmesine ve hisse senetleri üzerindeki baskının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Şirket bazlı gelişmelerde, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in kar beklentilerini düşürmesinin ardından şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 5,6 değer kaybetti.

Şirket yönetimi, kar beklentilerini düşürmesine gerekçe olarak Porsche AG'nin duran varlıklarındaki milyar avroluk değer düşüklüğünü, Çin pazarındaki zayıf seyri ve yeniden yapılanma maliyetlerini gösterdi.

Bu gelişme otomotiv sektörünü genel olarak aşağı çekerken BMW, Continental ve Mercedes-Benz hisselerinde yüzde 4,8'e varan kayıplar yaşandı.

Kaynak: AA
VolkswagenEkonomiFinansGüncelBorsaSon Dakika

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