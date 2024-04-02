Avrupa Borsaları, Paskalya Tatilinin Ardından Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, Paskalya tatilinin ardından yatırımcıların güçlü ilk çeyrek sonrası kar alımlarıyla haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 azalarak 508,57 puana indi.
Gayrimenkul şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 2,25 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.
Bunun yanında petrol fiyatlarının Meksika'daki arz sıkıntısı ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle yükselmesiyle petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 0,6 değer kazandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 azalışla 8.130.05 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,13 düşüşle 18.283,13 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 7.935,09 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 değer kaybederek 34.325,23 puana düştü.
Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,19 artarak 1,076 seviyelerinde işlem gördü.
Analistler, ABD'de son birkaç gündeki bazı ekonomik verilerin güçlü ekonomiye işaret etmesinin ardından finansal piyasaların artık bu yıl içinde ABD Merkez Bankasından (Fed) daha az faiz indirimi beklemesinin bugün Avrupa hisse senetlerinde fiyat kayıplarına gerekçe gösterdi.
Avrupa borsaları ortalama yüzde 6,8 ile güçlü bir ilk çeyreğin ardından yılın ikinci çeyreğine artan jeopolitik riskler ve daha fazla faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla gayrimenkul şirketlerin fiyatlarına yönelik artan endişelerle zayıf başladı.
Çin'in zor durumdaki emlak grubu Country Garden'ın 2023 finansal raporunu planlandığı gibi yayımlayamayacağını açıklaması da Avrupa'da gayrimenkul şirketi hisselerini olumsuz etkiledi.
Analistler, yatırımcıların güçlü ilk çeyrek sonrası kar alımlarının da bugün düşüşlerde etkili olduğunu belirtti.
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