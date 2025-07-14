Avrupa Borsaları Trump'ın Tehdidiyle Dalgalandı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Trump'ın Tehdidiyle Dalgalandı

14.07.2025 19:57
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Trump'ın AB'ye gümrük vergisi tehdidi Avrupa borsalarında karışık bir seyir oluşturdu.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) ek gümrük vergisi tehdidinin ardından haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 azalışla 546,99 puana geriledi. Stoxx Europe 600 otomobil ve parça endeksi yüzde 1,41 değer kaydetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 24.166 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 7.808,17 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 kazançla 8.998,06 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,27 artışla 40.186,35 puana yükseldi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 14.036 puandan günü kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,22 düşüşle 1,166 seviyesinde bulunuyor

Trump'ın ek gümrük vergisi tehdidi

Avrupa pay piyasalarında Trump'ın ek gümrük vergisi tehdidi, etkisini gösterdi.

Başkan Trump, ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla haftalardır süren müzakerelerin kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanmamasının ardından cumartesi günü yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren AB ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini kaydetti.

AB ise sürecin müzakereler yoluyla bir çözüme ulaşması için çalışacaklarını bildirdi.

Analistler, Trump'ın tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde AB'nin ekonomisine iki yıl içinde gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,5'ine kadar zarar verebileceğini belirterek, birlikte savunma ve altyapıya yönelik daha yüksek devlet yatırımlarından beklenen toparlanmanın bir kısmının yok olacağını kaydetti.

Finans piyasalarındaki olumsuz tepkilerin şu ana kadar sınırlı kaldığını aktaran analistler, bunun da piyasaların AB ile ABD arasında bir ticaret anlaşmasına bel bağladığını gösterdiğini kaydetti.

Alman tahvillerinin getirileri arttı

Öte yandan, 30 yıllık Alman tahvillerinin getirileri yüzde 3,25'e yükselerek 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı. Gümrük tarifeleri ve ek hükümet harcamalarına ilişkin endişeler yatırımcıları kıtada uzun vadeli tahvil satmaya yöneltti. Alman getirilerindeki genel yükseliş, yatırımcıların hükümetin kapsamlı borcunu finanse etmek için artan getiri talep etmesinden kaynaklandı.

Bitcoin ilk defa 120 bin doları aşarak rekor yeniledi

Şirket hisselerinden Avrupa'nın en büyük online moda perakendecisi Zalando'nun hisseleri Morgan Stanley analistlerinin şirketin 2025-2027 yılları arasındaki faaliyet karı tahminlerini yüzde 3 düşürmesinin ardından yüzde 5,6 düştü.

ABD'de yasal düzenlemelerin gevşetilmesine yönelik umutlar bitcoini yeni bir rekor seviyeye yükseltti. Bitcoinin fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu politikalarının kurumsal şirketlerin talebini artırmasıyla 122 bin doları aşarak rekor tazeledi. ABD Kongresi bu hafta kripto sektörü için çeşitli yasa tekliflerini tartışacak.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Borsa, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları Trump'ın Tehdidiyle Dalgalandı - Son Dakika

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