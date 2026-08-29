Avrupa\'da Kuraklık ve Orman Krizi

CENEVRE, 29 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere topraklarının yarısında halihazırda kuraklık yaşandığını, yağış eksikliğinin toprak nemini ve orman sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini duyurdu.

UNECE cuma günü yayımladığı basın açıklamasında özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki üye ülkelerde görülen şiddetli kuraklık koşulları ve rekor düzeydeki sıcaklıkların orman ekosistemleri üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi.

Açıklamada, "Süregelen kuraklık, sıcaklık stresi ve orman yangını riskinin yanı sıra agresif kabuk böceği salgınları ve bitki patojeni hastalıklarının yayılması gibi ikincil etkenlerin yol açtığı krizlerin birleşimi, bölge genelinde eşi görülmemiş düzeyde orman tahribatına neden oluyor" ifadelerine yer verildi.

UNECE'ye göre, Batı ve Orta Avrupa'nın bazı bölgelerinde 60 yılı aşkın süredir en uzun ve kesintisiz yıllık yağış açıkları, orman örtüsünde geniş çaplı hasara neden oldu.

UNECE ayrıca, bölgedeki kentsel ağaç popülasyonlarının aşırı kentsel ısı adaları ve su kıtlığından olumsuz etkilendiği uyarısında bulunarak, bu durumun belediyelerin iklim direnci mekanizmalarını, hava kalitesini ve halkın refahını tehdit ettiğini vurguladı.