Avrupa'da 'Ortak Akıl' Çalıştayı

(ANKARA) - Saadet Partisi, Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için Fransa'nın Strazburg şehrinde "Ortak Akıl Güçlü Toplum Çalıştayı" düzenledi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin, "İnsan onurunu esas alan, adaleti ve eşitliği önceleyen bir yaklaşım hem Avrupa'nın hem de dünyanın geleceği açısından hayati önemdedir. Bugün burada yapılan değerlendirmelerin Avrupa'daki vatandaşlarımızın geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Sosyal İşler Başkanlığı tarafından Avrupa'da yaşayan vatandaşların karşı karşıya bulunduğu sosyal meselelerin ele alınması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Fransa'nın Strazburg şehrinde "Ortak Akıl Güçlü Toplum Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya, TC Strazburg Başkonsolosu Murat Onart, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, iş insanları, gençlik ve kadın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda Avrupa'da yaşayan müslümanların karşılaştığı sosyal, kültürel ve ekonomik meseleler kapsamlı şekilde ele alınırken, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik öneriler de değerlendirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin, güçlü bir toplumun insanı merkeze alan bir anlayışla inşa edilebileceğini ifade etti.

Aile kurumunun korunmasının, gençlerin kimlik ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesinin ve toplumsal dayanışmanın artırılmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirten Tekin, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın birçok yerinde ekonomik imkanlar artarken, yalnızlaşma, kimlik bunalımı ve toplumsal çözülme gibi sorunlar da büyümektedir. Bu nedenle güçlü toplumun temeline yeniden insanı, aileyi ve ahlaki değerleri yerleştirmek zorundayız. Toplumları ayakta tutan şey adalet, merhamet, dayanışma ve kardeşlik duygusudur."

"AVRUPA'DA YAŞAYAN GENÇLERİMİZ BİZİM GELECEĞİMİZDİR"

Avrupa'da yetişen yeni nesillerin hem yaşadıkları ülkelerin aktif bireyleri hem de kendi kültürel ve manevi değerlerinin taşıyıcıları olması gerektiğini ifade eden Tekin, gençlerin karşı karşıya bulunduğu kimlik ve aidiyet sorunlarına dikkati çekti. Tekin, "Gençlerimizi sadece iyi bir meslek sahibi olmaya değil, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk hisseden, adalet duygusu gelişmiş ve değerleriyle barışık bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Avrupa'da yaşayan gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onların enerjisi ve birikimi hem yaşadıkları ülkelere hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Avrupa'daki Türk ve Müslüman toplumların karşı karşıya kaldığı kimlik sorunlarına da değinen Tekin, entegrasyon ile asimilasyonun birbirine karıştırılmaması gerektiğini ifade ederek "Yaşadığımız toplumlara katkı sunmak, sorumluluk almak ve üretmek elbette önemlidir. Ancak bunu yaparken kendi dilimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi koruyabilmeliyiz. Köklerinden kopan toplumlar geleceğe güvenle yürüyemez. Güçlü kimlik, güçlü toplumun temel şartlarından biridir" dedi.

"FARKLILIKLARI TEHDİT OLARAK GÖREN ANLAYIŞLAR TOPLUMSAL HUZURA ZARAR VERİR"

Tekin, son yıllarda Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı söylemlerin toplumsal barış açısından ciddi riskler taşıdığına dikkati çekerek, insanların kökenleri veya inançları nedeniyle ayrıştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Farklılıkları tehdit olarak gören anlayışların toplumsal huzura zarar verdiğini belirten Tekin, "İnsan onurunu esas alan, adaleti ve eşitliği önceleyen bir yaklaşım hem Avrupa'nın hem de dünyanın geleceği açısından hayati önemdedir" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin, Çalıştayın temel amacının farklı kesimlerin görüşlerini bir araya getirerek ortak çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirtti.

İstişare kültürünün önemini vurgulayan Tekin, "Hiç kimse bütün sorunların çözümünü tek başına üretemez. Ortak akıl, farklı tecrübelerin, farklı fikirlerin ve samimi gayretlerin buluşmasıyla ortaya çıkar. Bugün burada yapılan değerlendirmelerin Avrupa'daki vatandaşlarımızın geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Program sonunda katılımcıların görüş ve önerilerinin yer alacağı kapsamlı bir sonuç raporunun hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.