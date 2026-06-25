Avrupa'da Seyahat Riskleri Arttı - Son Dakika
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Avrupa'da Seyahat Riskleri Arttı

25.06.2026 13:57
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Yeni rapor, Avrupa'nın aşırı hava olayları nedeniyle seyahat için daha riskli hale geldiğini belirtti.

Seyahat risklerini analiz eden Riskline şirketi ve İsveç merkezli seyahat güvenliği platformu Safeture'un yayımladığı rapor, Avrupa'nın aşırı hava olayları kaynaklı risk bölgesi haline geldiğini ve bunun kıtaya yapılacak seyahatler için riskleri artırdığını gösterdi.

Safeture ve Riskline tarafından yayımlanan Hurricane Informer 2026 raporunda, şiddetli fırtına, kasırga, tayfun gibi aşırı hava olaylarının artık sadece Karayipler ve Asya gibi bölgelerde değil, giderek artan şekilde bugüne kadar daha güvenli kabul edilen Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde de görülmeye başladığı ifade edildi.

Değişen iklim paternleri ve deniz suyu sıcaklığı nedeniyle tropikal ve ekstratropikal fırtınaların geleneksel oluşum bölgeleri dışında görülme ihtimalinin arttığı kaydedilen raporda, bugüne kadar doğrudan kasırga etkilerine kapalı olan Avrupa'da tropikal sistemlerin daha fazla şiddetli yağışa, sele ve yıkıcı rüzgarlara yol açtığı belirtildi.

Raporda, Ekim 2025'te görülen Amy ve Benjamin fırtınalarının ve 2026 başındaki Goretti ve Leonardo fırtınalarının Güney ve Batı Avrupa'da kara ve hava yolu ulaşımında ciddi hasara yol açtığı hatırlatıldı.

Safeture Satış Direktörü Marcel Brandt rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Aşırı hava olayları daha önce bu risklerle ilişkilendirilmeyen bölgelerde de artık küresel bir seyahat riski haline geliyor." dedi.

Avrupa'ya seyahat riskinin arttığına dikkati çeken Brandt, "hazırlıklı olmanın ve doğru bilgiye hızla ulaşabilmenin güvenli seyahat açısından her zamankinden daha önemli hale geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında

Sıcak hava dalgası yaklaşık 10 gündür Avrupa'yı etkisi altına alırken; Fransa, İspanya, İtalya, rekor seviyede sıcaklıklardan en çok etkilenen ülkeler oldu.

Fransa'da 72 vilayette alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı, yaklaşık 14 bin okulda eğitime ara verildi ya da saat değişikliğine gidildi. Ülkede 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40'tan fazla kişi boğuldu, aşırı sıcaklar kaynaklı ölümlerde artış kaydedildi.

İspanya'da yaz döneminin ilk sıcak hava dalgasında hava sıcaklıkları bazı şehirlerde 44 ve 45 dereceye kadar çıktı. İtalya'da çok sayıda şehirde alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa'da Seyahat Riskleri Arttı - Son Dakika

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