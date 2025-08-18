Avrupa'dan Ukrayna'ya 50 Bin Asker Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avrupa'dan Ukrayna'ya 50 Bin Asker Hazırlığı

18.08.2025 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa ülkeleri, ateşkes olursa Ukrayna'ya 50 bin asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

Avrupa ülkelerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya 50 bin asker konuşlandırmaya hazır oldukları iddia edildi.

Finlandiya'da yayın yapan Iltalehti gazetesinin dış ve güvenlik politikası kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Gönüllüler Koalisyonu" liderliğinde Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı aktarıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşında ateşkes sağlanması halinde bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya 50 bin asker konuşlandırmaya hazır olduğunu öne süren Finlandiya basını, bunun olası bir Rusya saldırısını engellemeyi amaçladığını belirtti.

Gazete, asker göndermenin ateşkes durumunda Kiev'e güvenilir bir güvenlik şemsiyesi sağlamayı amaçladığını bildirdi.

Litvanya'dan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda yeşil ışık

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) da Litvanya'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğunu aktardı.

LRT, Cumhurbaşkanı Danışmanı Dainius Zikevicius'un açıklamalarına yer verdiği haberinde, Zikevicius'un "Litvanya (asker gönderme) kararını verdi. Sayılar tartışılıyor. Bunun hakkında bilgi veremeyeceğim. Ancak Afganistan'daki katkımızı hatırlamalı ve benzer bir yönde hareket etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dün yaptığı paylaşımda Ukrayna için askeri desteğin hayati önem taşıdığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Finlandiya, Litvanya, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'dan Ukrayna'ya 50 Bin Asker Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski-Trump zirvesi
Beyaz Saray'da Zelenski-Trump zirvesi
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 20:43:56. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa'dan Ukrayna'ya 50 Bin Asker Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.