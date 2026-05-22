Avrupa Demokratları'ndan CHP Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Demokratları'ndan CHP Tepkisi

22.05.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Demokratları Partisi, CHP'nin kurultayını iptal eden istinaf kararına sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - Avrupa Demokratları Partisi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf kararına tepki gösterdi. Türkiye'nin NATO ortağı, AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Tam da bu yüzden Avrupa gözlerini kapatamaz" denildi. Açıklamada ayrıca, yargının muhalefeti yeniden şekillendirmek ve seçilmiş liderleri susturmak amacıyla kullanılamayacağı vurgulandı.

Avrupa Birliği entegrasyonunu destekleyen merkezci bir Avrupa siyasi parti olan Avrupa Demokratları Partisi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye, NATO ortağı, Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi ve Avrupa Konseyi üyesidir. Tam da bu yüzden Avrupa gözlerini kapatamaz" ifadeleri kullanıldı.a

Paylaşımda Avrupa Demokratları Partisi Genel Sekreteri Sandro Gozi'nin sözleri hatırlatılarak, "Türkiye ile stratejik iş birliği, demokratik sessizlik anlamına gelemez" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "Mahkemeler muhalefeti yeniden tasarlamak, seçilmiş liderleri susturmak, üniversitelere baskı yapmak veya gazetecileri korkutmak için kullanılamaz. Erdoğan'ın demokrasiye yönelik saldırısının siyasi sonuçları olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Demokratları'ndan CHP Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:30:39. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Demokratları'ndan CHP Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.