Avrupa Demokratları\'ndan Sinem Dedetaş\'ın gözaltına alınmasına tepki: Avrupa sessiz kalamaz

(ANKARA) - Avrupa Demokratları, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının Türkiye'de demokratik muhalefete yönelik kampanyanın bir parçası olduğunu savunarak, seçilmiş belediye başkanlarının siyasi saiklerle hedef alındığını öne sürdü. Açıklamada, "Avrupa sessiz kalamaz" denildi.

Avrupa Demokratları'nın, sosyal medya hesabından, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sinem Dedetaş, Üsküdar'ın genç belediye başkanı, sandıkta kaybetmedi. Kazandı. Ancak bugün, Türkiye'nin demokratik muhalefetine yönelik devam eden kampanyanın bir parçası olan son sözde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bugünün Türkiye'sinde, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek ve demokratik değişim için savunuculuk yapmak, sizi hedef haline getirmek için yeterli. Seçilmiş belediye başkanları, siyasi motivasyonlu soruşturmalar yoluyla birbiri ardına görevden alınıyor. Halkın seçtikleri düşman gibi muamele gördüğünde, demokrasi kendisi saldırıya uğruyor. Avrupa sessiz kalamaz."