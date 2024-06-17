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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C ve D grubunda ilk maçlar oynandı. Hollanda ve İngiltere gruptaki ilk maçlarını kazanırken Danimarka ve Slovenya 1 puanı paylaştı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü günün ilk maçı D grubu mücadelesinde Hollanda; Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle Polonya karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Polonya'nın tek golü ise Adam Buksa'dan geldi.

C grubu ilk maçında saat 19.00'da Slovenya ve Danimarka karşı karşıya geldi. Slovenya, Danimarka'nın 17. dakikada Christian Eriksen'le bulduğu gole 77. dakikada Erik Janza'nın golü ile karşılık verdi ve iki ülke sahadan 1 puanla ayrıldı.

Günün son maçında ise C grubunun diğer iki ülkesi Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, Jude Bellingham'ın ilk yarıda bulduğu golle Sırbistan karşısında gruptaki ilk maçını 1-0 kazandı.